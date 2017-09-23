مصر تتسلم فرقاطة فرنسية من نوع «جوويند»

باريس، القاهرة (وكالات)

رفع قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، خلال مراسم عسكرية جرت، صباح أمس، بميناء لوريون الفرنسي، علم مصر على الفرقاطة «سجم الفاتح» من طراز «جوويند»، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن الفرقاطة «هي الأولى من ضمن أربع فرقطات تم التعاقد عليها على أن يتم بناء فرقاطة بفرنسا و3 فرقاطات بشركة.

ويبلغ طول جسم الفرقاطة، 103 أمتار، وهي من نوع الفرقاطات الشبحية وقادرة على الإبحار لمسافة أربعة آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة (العقدة تساوي 1.85 كيلومتر). وأشارت الوكالة إلى أن الفرقاطة الجديدة تعكس عمق علاقات التعاون بين البحريتين المصرية والفرنسية.

وكانت البحرية المصرية تسلمت، في يونيو 2015، فرقاطة فرنسية متعددة المهام من طراز«فريم»، وهي قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات، ومسلحة بصواريخ أرض جو، وبصواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى 19 طوربيدا وأربعة رشاشات، بالإضافة إلى أنها مجهزة بمهبط للمروحيات.

وتجري البحريتان المصرية والفرنسية، منذ عام 1988، مناورات مشتركة تحمل اسم«كليوباترا»، في نطاق البحرين المتوسط والأحمر، بمشاركة مختلف أنواع القطع البحرية والمروحيات والمقاتلات، ولاحقاً انضمت البحرية الإيطالية للمناورات عام 1996، ثم البحرية الألمانية عام 2000.