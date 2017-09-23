مجلس التعاون ورومانيا يبحثان تعزيز العلاقات

نيويورك (وام)

أجرى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مباحثات مع وزير خارجية رومانيا تيودور مليسكانو، أمس الأول، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت المباحثات عدداً من المُقترحات الخاصة بتعزيز وتطوير العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية رومانيا في مجالات السياسة والثقافة والاستثمار.

واقترح الجانب الروماني من جانبه عقد مؤتمر مشترك للاستثمار في رومانيا، وأبدى استعدادها لتقديم منح دراسية للراغبين من مواطني دول المجلس بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين. وأكد العويشق خلال الاجتماع رغبة الأمانة العامة بتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رومانيا، مشيراً إلى مذكرة التفاهم بين الطرفين التي يجري العمل بين الجانبين لتوقيعها لفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات عدة.

وأبدى اهتمام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمقترح عقد مؤتمر الاستثمار، والذي يشارك فيه القطاع الخاص من الجانبين، في ضوء نجاح مؤتمر الاستثمار الأول الذي عقد في بوخارست في عام 2010. من جانبه، أكد وزير خارجية رومانيا أن مجلس التعاون يعد أهم حليف استراتيجي لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع إلى تعزيز التعاون المشرك في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.