عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية 5 دول المستجدات والعلاقات

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس الأول، معالي يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض سموه مع الأمين العام إمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، مؤكداً سموه التزام الإمارات بمبادئ المنظمة.

وشملت مباحثات الجانبين، استعراض المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية والإقليمية المعروضة على جدول أعمال المنظمة، والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك المتصل منها بملف محاربة الإرهاب.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس الأول، عدداً من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه كلاً من معالي كارل إيرجافيك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سلوفينيا، وبهجت باتسولي، وزير خارجية كوسوفو، وميغيل فارغاس، وزير خارجية الدومينيكان، وديتمير بوشاتي، وزير خارجية ألبانيا، وفيفيان بلاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، تناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياحة والاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب تبادل وجهات النظر والمواقف السياسية حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المعروضة منها على جدول أعمال الأمم المتحدة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي كارل إيرجافيك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا، على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين. كما التقى سموه فلاديمير فورونكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون محاربة الإرهاب الدولي. وتم تبادل وجهات النظر حول استراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، والجهود التي تبذلها أمانتها العامة لتعزيز دورها في هذا المجال. حضر اللقاءات، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي فارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة.