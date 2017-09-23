ارتفاع معدلات الانتحار في البرازيل

برازيليا (أ ف ب)

ارتفعت عمليات الانتحار في البرازيل بنسبة تزيد على 11 % بين عامي 2011 و2015، على ما جاء في تقرير رسمي يظهر أن نسباً أعلى تسجل في صفوف الهنود والمسنين، مقارنة مع فئات المجتمع الأخرى.

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة الصحة ارتفاع عمليات الانتحار من 10.490 في 2011 إلى 11.736 في 2015 حالة في بلد يزيد عدد سكانه على 208 ملايين نسمة.

وانتقل معدل الانتحار لكل مئة ألف نسمة من 5.3 في 2011 إلى 5.7 في 2015، إلا أنه لا يزال دون المعدل العالمي، على ما تظهر أرقام منظمة الصحة العالمية.

وقالت فاتيما مورينيو، مديرة خدمة الأمراض غير المعدية في الوزارة: «التزمنا لدى منظمة الصحة العالمية بخفض هذه الحالات بنسبة 10 % بحلول عام 2020. ولتحقيق هذا الهدف علينا التحرك بسرعة من خلال استهداف الفئات السكانية المعرضة».

والتقرير الجديد هو الأول الذي يطرح بيانات مفصلة عن مشكلة الانتحار في البرازيل مع أرقام بشأن كل فئة من فئات المجتمع.

ويبين على سبيل المثال، أن 79 % من عمليات الانتحار المسجلة بين 2011 و2016 تشمل رجالاً.

وفي صفوف الهنود الذين يشكلون 0.4 % من السكان، يرتفع هذا المعدل إلى 15.2، أي أكثر بثلاث مرات مما هو عليه لدى البيض (5.9) في مقابل 4.7 في صفوف السود.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن الانتحار يقف وراء أكثر من 800 ألف حالة وفاة سنوياً في العالم؛ أي بوتيرة شخص كل 40 ثانية.