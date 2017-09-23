إبداعات «باسكيات» بمعرض كبير في لندن

لندن (أ ف ب)

افتتح أمس الأول، في لندن معرض استثنائي لرائد الفن البديل في نيويورك «جان-ميشال باسكيات»، يضم حوالى مئة من أعماله في قاعة «باربيكان آرت غاليري».

وأصبح باسكيات قبل فترة قصيرة الفنان الأميركي الأغلى في التاريخ، والذي توفي في 12 أغسطس 1988 عن 27 عاماً من جرعة زائدة من المخدرات.

وقد أثر باسكيات في الكثير من الفنانين المعاصرين في مجالات أخرى من أمثال جاي زي وكانييه ويست و«ازاب روكي».

وقالت اليانور نايرن مفوضة المعرض وهو الأول بهذا الحجم يكرس لهذا الفنان في بريطانيا «تثير أعماله حماسة هستيرية».

وقد بيعت لوحة لباسكيات بعنوان «انتايتلند» (بلا عنوان) في مايو الماضي بسعر 110,5 مليون دولار في مزاد بنيويورك.

وتكشف أعماله المعروضة في «باربيكان آرت غاليري» فنانا تأثر بعمق بثقافة البوب والجاز والرسام ليوناردو دا فينتشي وهنري ماتيس كذلك.

وغاص الرسام الذي يخلط في أعماله بين الكلام والرموز والرسوم الصورية في مواضيع مثل الرأسمالية والفروقات الاجتماعية والعنصرية والموت والهوية. ولد باسكيات في منطقة بروكلين في نيويورك عام 1960 وهو فنان شغوف بالموسيقى، واستخدم زخارف تجد صداها في تقنيات موسيقى الهيب هوب.