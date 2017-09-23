طفل غزاوي يسعى لدخول موسوعة «جينيس»

غزة (أ ف ب)

يسعى الطفل يوسف البهتيني للخروج من قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، للمشاركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن مهارة جسدية فريدة من نوعها.

فقبل شهرين، تلقى الطفل البالغ من العمر 12 عاماً موافقة من إدارة الموسوعة للمنافسة على تحطيم رقم قياسي في قطع مسافة عشرين متراً بجسد ملتفّ على شكل كرة، على أن يقام الاختبار في العاصمة الأردنية.

وبعدما أنهى يوسف تمارينه أمس الأول الخميس، أعرب لمراسل وكالة فرانس برس عن أمله في أن يحقق الرقم القياسي قاطعاً مسافة عشرين متراً في 14 ثانية، موجّهاً شكره لشقيقه محمد الذي اكتشف موهبته ودرّبه.

ويقول شقيقه محمد (21 عاماً) لمراسل وكالة فرانس برس «تلقينا قبولا منذ شهرين لمشاركة أخي يوسف في موسوعة جينيس في الأردن، نحاول منذ ذلك الحين الخروج من غزة، لكن المعابر مغلقة أمامنا». ويضيف «أرسلنا فيديو يظهر يوسف وهو يؤدي الحركة التي ننوي المشاركة بها وهو يقوم بها خلال 14 ثانية، علماً بأن الرقم القياسي الأخير كان 17 ثانية». ويشير إلى أن «القائمين على موسوعة جينيس متفهمون للظروف في قطاع غزة وبناء عليه لم يحدد تاريخ بعينه لوصولنا للمشاركة، بل أبدوا استعداداً لتحديد التاريخ فور مغادرتنا غزة». وهذه ليست المرة الأولى التي يسلّط فيها أطفال من غزة الضوء على قطاعهم المحاصر من خلال موسوعة جينيس، ففي العام الماضي حقق «العنكبوت الخارق» الطفل محمد الشيخ رقماً قياسياً بلف جسمه حول نفسه 38 مرة في الدقيقة الواحدة مع إبقاء صدره ثابتاً على الأرض.