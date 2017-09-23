«السماوي» يبدأ مشوار «الهواة» من «الشامخة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تستكمل اليوم الجولة الأولى للتصفيات التمهيدية، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بإقامة 3 مباريات، ضمن المجموعة الثانية، حيث يتلاقى رأس الخيمة مع العربي، على استاد رأس الخيمة، وخورفكان مع اتحاد كلباء، باستاد صقر بن محمد، وبني ياس مع دبا الحصن باستاد الشامخة بأبوظبي

ويستضيف «السماوي» على أرضه فريق دبا الحصن، في أول مباراة رسمية له بمنافسات الهواة، بقيادة مدربه الجديد الصربي جوران مدرب اتحاد كلباء السابق، ويظهر «السماوي» للمرة الأولى في منافسات الأولى، بعد سنوات طويلة قضاها في «المحترفين»، وأقام الفريق معسكراً في إسبانيا، وتبدو صفوفه مكتملة، خاصة من جانب اللاعبين المواطنين والأجانب الذين يستمرون للعام الثاني مع الفريق. وفي المقابل، فإن دبا الحصن يأمل في تحقيق الانتصار الأول على منافس بحجم بني ياس، رغم صعوبة المهمة، إلا أنه يملك بطموحات كبيرة مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة المواطن بدر طبيب.

ويعود «ديربي خورفكان» مع اتحاد كلباء من جديد، في لقاء ناري، وهي المباراة الرسمية الأولى لخورفكان بمسماه الجديد، بعد سنوات طويلة من المشاركة باسم الخليج، وهي الرسمية الأولى لاتحاد كلباء أيضاً، بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويخوض الفريقان المباراة في ظروف مختلفة، خاصة بالنسبة لخورفكان الذي فقد الحارس الأساسي بلال مال الله الذي انتقل إلى جوار ربه منذ أيام، إثر حادث أليم، وهو يؤثر على معنويات اللاعبين، رغم محاولات الجهازين الإداري والفني للفريق بقيادة محمد المنسي، لإعادة الفريق إلى حالة التركيز المطلوبة، بعد فترة إعداد مثالية خاضها الفريق في النمسا، حيث أقام معسكراً خارجياً ناجحاً، أدى خلاله عدداً من المباريات الودية القوية، وكذلك التجارب التي خاضها فور عودته إلى الدولة، وأهمها أمام العين والفجيرة والعروبة.

وجاءت استعدادات اتحاد كلباء مثالية، وتعاقدت إدارة النادي مع المدرب الفرنسي من أصل جزائري محمد ديجابور، وكذلك البرازيليين تياجو سانتوس وجوستافو، لتعزيز الصفوف، كما جددت عقود عدداً من المواطنين، واستقطبت بعض لاعبي الأندية الأخرى، وأقام الفريق معسكره الإعدادي في ألمانيا. ويستضيف رأس الخيمة فريق العربي في لقاء صعب، وأعلن الخيماوي عن تغيير الأجانب بشكل كامل، حيث تعاقد مع البرازيليين فيليب فيديلس وأليكس رفائيل بدلاً من المصري معتز أينو والمالي علي ثيام، في ظل تطلعات المدرب المصري طارق ضياء الدين إلى تجهيز الفريق جيداً لدوري الأولى من خلال التصفيات التمهيدية للكأس، فيما يأمل العربي في تحقيق الفوز خلال المباراة الرسمية الأولى.