مارادونا يقود الفجيرة لثلاثية في تمهيدي الكأس

عماد النمر (الشارقة)

حقق الأسطورة دييجو مارادونا الفوز الأول مع فريقه الفجيرة على العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل في ديربي الفجيرة الذي أقيم بينهما أمس، في افتتاح التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، ونجح «رجال مارادونا» في تسيير المباراة لصالحهم منذ البداية، وسجل مايد راشد هدف الفجيرة الأول في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني واصل الفجيرة السيطرة على مجريات اللقاء وترجم أفضليته بالهدف الثاني عن طريق هيثم المطروشي في الدقيقة 85، قبل أن يختتم أحمد موسى بالهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن اللقاء، ويحصد الفجيرة أول ثلاث نقاط في رصيده متصدرا المجموعة الأولى بفارق الأهداف، وشهد المباراة جمهور كبير حرص على التواجد من أجل متابعة المباراة الأولى للمدرب مارادونا في الدرجة الأولى.

وفي مباراة ثانية، استضاف الذيد على ملعبه فريق الحمرية، ونجح صاحب الأرض والجمهور في الخروج بالنقاط الثلاث بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، وكشر الذيد عن أنيابه في أول دقائق المباراة، وخطف السنغالي بابا ويجو الهدف الأول في الدقيقة الثانية، ونجح البرازيلي ماركوس في إدراك التعادل للحمرية في الدقيقة 62، وعاد بابا ويجو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79، وحاول الحمرية العودة للمباراة التي ظهرت متكافئة المستوى، لكن الذيد نجح في إنهاء المباراة لمصلحته بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى متساويا مع الفجيرة في الرصيد وبفارق الأهداف.

وفي المباراة الثالثة بنفس المجموعة، فاز مصفوت على العائد الجديد مسافي بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز لمصفوت ناصر حسن في الدقيقة الثالثة، وتعادل مسافي عن طريق جاسم النعيمي في الدقيقة 16، وأضاف ناصر حسن الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه مصفوت في الدقيقة 49، وسعى مسافي إلى إدراك التعادل، إلا أن خبرة لاعبي مصفوت ساهمت في الحفاظ على النتيجة، وخطف الثلاث نقاط.

3 مباريات في المجموعة الثانية اليوم