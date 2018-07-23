بريطانيا تخصص يوماً وطنياً للألبوم الغنائي

من المقرر أن تحيي بريطانيا أول «يوم وطني للألبوم الغنائي» هذا الخريف في حدث يأمل منظموه أن يحتفل به عشاق الموسيقى سنوياً للتعبير عن تقديرهم لهذا الشكل الموسيقى.
وسيكرم عشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين وكتاب الأغاني والمنتجين في 13 أكتوبر، وستقام العديد من الفعاليات التي ينظمها أهم القائمين على الصناعة بالإضافة إلى شبكة (بي.بي.سي.) ميوزيك للاحتفال «بجميع جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم» قبل هذا اليوم.
وسيطلب من المعجبين أيضاً تشغيل ألبومهم المفضل بالكامل بعد ظهر ذلك اليوم.
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ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تحيي فيه صناعة الموسيقى هذا العام مرور 70 عاما على إطلاق أول قرص فونوغراف (فينيل إل.بي).