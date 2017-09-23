سعيد عبد الغفار: اتحاد الكرة يرفع الشعارات والمحصلة إخفاقات!

أسامة أحمد( دبي)

تفاعل سعيد عبد الغفار نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق مع الإخفاقات المتكررة، وضياع الحلم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، ووضع النقاط على الحروف بشفافية، عندما استهل حديثه بالقول: «نحن من صنعنا الوهم، وتسويقه وبيعه للشارع الرياضي»، مشيراً إلى أن الاتحادين السابق والحالي، صورا بأن الجيل الحالي قادر على بلوغ نهائيات المونديال، لنعيش في «الوهم»، وأن دورينا الأفضل ومنتخبنا الأفضل أيضاً، لتظهر الحقيقة «المرة» في التصفيات القارية، خصوصاً في ظل الحديث الكثير من الاتحادين، مع العمل القليل، وللأسف على أرض الواقع «ما شي»!

وقال: من أراد أن يصل إلى العالمية يجب عليه ترك المجاملات والتنظير، لأن مشكلتنا تتمثل في غياب الجرأة في اتخاذ القرار، مما كان له المردود السلبي فيما حدث، لتصيب النتائج السلبية الوسط الرياضي بالإحباط.

وأشار إلى أن الأزمة لاحت بوادرها في نهائيات كأس آسيا «أستراليا 2015»، وتمثلت في فتور العلاقة بين الإدارة واللاعبين وعجز الإدارة عن اتخاذ أي إجراء لتتوالى المشاكل، وقال: شخصية مهدي علي مدرب منتخبنا كانت أقوى من مجلس الإدارة، ونحن لا نلوم الجهاز الفني أو أي مدرب آخر في هذا المنحى، والموظف في أي مؤسسة يجب أن تتم محاسبته في حال الإخفاق، وعدم تحقيق الطموحات.

وتساءل نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق: هل مر مهدي علي بمراحل المحاسبة، ومن يحاسب من؟!، حيث كان من المفترض أن يتم تقييم الجهاز الفني للمنتخب من اللجنة الفنية، فكيف لنا أن نتطور في ظل هذا الوضع؟.

وقال: إن اتحاد الكرة لم يقيل مهدي، لأنه أعتذر من منطلق أنه أصبح ليس له مكان في الجهاز الفني لـ «الأبيض»، فأين كنا من تحضير «الأبيض» بعد نهائيات أمم آسيا؟

وأضاف: المنتخب الفلبيني ساعدنا على الصعود، ولا يجب أن نكابر، وفزنا على اليابان، رغم أنه كان الأفضل منا ليحدث بعد ذلك ما حدث، ونصل إلى ما وصلنا إليه، والاتحاد رفع الشعارات فكانت المحصلة إخفاقات، وكان ينبغي عليه وضع معايير والعمل بكل جد واحترافية، فنحن لا ننتظر شعارات ومجاملات، وإنما عمل يتطلب مسؤولية كبيرة لبلوغ الطموحات، وانتهى عهد المجاملات وإرضاء البعض على حساب اللعبة، ويجب تقييم المدربين والعمل بالشكل الصحيح، والإجابة عن السؤال: هل نحن قادرون على ذلك، من أجل تحقيق طموحات الشارع الرياضي بمختلف ألوان طيفه؟

وقال سعيد عبد الغفار: لا توجد جمعية عمومية لاتحاد الكرة، بعد أن غابت الجرأة في اتخاذ القرارات من أعضائها، خصوصاً أن رئيس الاتحاد أقوى منها، والأندية أقوى من الاتحاد، فكيف لنا أن نتطور في ظل هذا الوضع، ونحقق طموحات الشارع الرياضي الذي كان ينتظر الحلم لنحصد السراب؟

وحول الجيل الحالي للاعبين، أكد أن أعمار البعض تعد بكل المقاييس كبيرة، وستصل إلى مرحلة لن تسمح لهم بالعطاء، مما سيكون له الأثر على مسيرة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.