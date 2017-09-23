مريم جمعة فرج

عندما يتكلمون عن شيء كنظرية المساواة بين الجنسين يتبادر إلى أذهاننا أنهم يتكلمون عن شيء أكثر استدامة يسمى: نظرية، وأكثر اتساعاً يشمل المرأة الغربية وغيرها حسب تاريخ طويل موثق بشكل جيد. اليوم نبحث عن النظرية وصاحبتها ونضالها المرير وطريقها المحفوف بالمتاعب من أجل تحقيق جوهر القضية وهو المساواة فنجدك «يا عبد المعين بحاجة لأن تعان»، فهذه المرأة التي تعودنا على الاقتداء بها تشعبت لتعود وسط اختلاط الحابل بالنابل إلى المربع الأول وتسمع نفس السؤال: هل أنت متحيزة للمرأة ضد الرجل؟ مثل هذا السؤال البائد يطرح اليوم على ناشطات في مجال حقوق المرأة في الغرب، ومعه يسقط في يد من لم تتوصل إلى اليوم إلى نظرية واقعية حول العلاقة بين المرأة وما حولها. وعندما يطرح سؤال: هل تتصورين أن المرأة أفضل من الرجل؟ في يومك هذا، لابد وأن تفتشي عن المرأة خارج نطاق الاستهلاك.

ولأنك لست من أحفاد هذه المرأة فلن تشعري بمرارة السؤال بنفس الطريقة التي تشعر بها وهي ماتزال بعد تتلقى مقابل وظيفتها أجراً أقل من أجر أخيها الرجل! ليحلو لك أن تضيفي سؤالا آخر يزيد من شعورها بالمرارة في زمن رئيسات الوزراء والحكومات: أين النظرية؟ ربما كان وقع السؤال علينا أخف؛ فنحن لسنا صاحبات نظرية تشعرنا بالغصَّة بقدر ما نحن صاحبات رغبة في تغيير النظرية، فقد أسعدنا أن يختفي اهتمام الغرب بنا في أزمنة غابرة، ذلك الذي كان مقتصراً على رسم لوحات فنية لمخلوقة يتفاعلون معها من وراء حجاب، صورة رسمها أغلب المستشرقين للمرأة العربية في لوحاتهم وفي كتاباتهم عن المرأة الشرقية لتراوح فقط في أذهان البعض ممن لايزالون يطرحون عليك اليوم السؤال نفسه: هل أنت متحيزة للمرأة؟

من غير نظرية حول المساواة بين الجنسين، أنا متحيزة للمرأة. يهمك أن يستريح الناس من شيء كالنظرة السلبية إلى المناداة بحقوق المرأة هذا اليوم، وهي بالمناسبة لاتزال لم يتحقق منها الكثير، خاصة عندما يقفز إلى الذهن صراع الديكة بين المرأة والرجل تحت عنوان لكي تثبت المرأة أنها أفضل من الرجل!. بعيداً عن المداعبات تبدو المرأة واحدة كما لو أنها بحاجة إلى المزيد من الجد لكي تسعى - في الشرق والغرب - إلى تصور طروحات أكثر واقعية يمكنها أن تسد حاجة مجتمعها إليها غير الاستهلاك، في كل مجالات الحياة وتحت شعار: لا المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة.. الأفضل هو الأفضل في حق إنسانيته.