«كشف الحقائق» في عصر أوباما!

إيلي ليك*

مثل معظم فضائح واشنطن، فإن الضجة التي تدور حول كبير مستشاري أوباما الذي كشف هويات مسؤولي ترامب هي أكبر وأصغر مما يتصوره الجانبان. فقد قال الرئيس دونالد ترامب ومؤيدوه، إن مستشارة الأمن القومي السابقة «سوزان رايس» شاركت في عملية تجسس سياسي محلي عندما سألت عن هويات بعض مسؤولي ترامب المتورطين في مراقبة أهداف أجنبية. (في شهر مارس، اتهم ترامب سلفه على تويتر بأنه تصنت بطريقة غير قانونية على برج ترامب، وقال منذ ذلك الحين إن قصة رايس أكدت تغريدته الأولى، بيد أنها لم تفعل ذلك).

ويقول «الديمقراطيون» والبعض من جماعة «لا لترامب»، إن التركيز على رايس هو إلهاء خطير عن القصة الحقيقية: التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا. وإذا كشفت رايس عن الأسماء التي وردت في تقارير الاستخبارات (وهذا ما فعلته)، بحسب ما يقول هؤلاء النقاد لترامب، فإن لها مبررها بسبب التهديد الفريد للنفوذ الروسي على الرئيس القادم. فضيحة «رايس» أكبر من أجندة أي من الحزبين لأنها تثير احتمال إساءة استخدام جهاز المراقبة الأميركي. ويمكن لأحد كبار مسؤولي البيت الأبيض أن يعلم قليلاً عن المعارضة السياسية من خلال إماطة اللثام عن أسماء المواطنين الأميركيين المتورطين في المراقبة الروتينية للأهداف الأجنبية. في سنوات حكم أوباما يبدو أنه كان إجراءً روتينياً أن يطلب كبار مسؤولي الحكومة هويات هؤلاء الأميركيين.

بيد أن الفضيحة هي أيضاً أصغر مما تبدو في واشنطن لأنه تبين، كما ذكرت شبكة (سي. إن. إن) الأسبوع الماضي، أن الكشف الذي قامت به «رايس» لا علاقة له بروسيا.

والأكثر من ذلك، أن عدداً من «الجمهوريين» أمثال النائب «تريي جودي» أثنوا على رايس لانفتاحها هذا الشهر أثناء شهادتها في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وأكدوا مجدداً على نقطة أثارها رئيس اللجنة «ديفين نونيز» ومفادها أن «رايس» لم تنتهك القانون عندما طلبت الكشف عن بعض الأشخاص الأميركيين الذين ورد ذكرهم في التقارير الاستخباراتية، وأكدت «رايس»، وفقاً لمصادر مطلعة على شهادتها، أنها لم تسرب إطلاقاً المعلومات التي كشفتها، ولا يزال «جودي» يحاول الحصول على إجابات، فقد ذكر لي أن «القضايا خطيرة بما يكفي لضمان مراجعة موضوعية منقحة، ولكن ليس لدينا كل المعلومات الضرورية للتوصل إلى نتيجة».

وقال «جودي» إنه لم يحصل بعد على أرقام دقيقة عن عدد المرات التي قامت فيها «رايس»، أو غيرها من كبار مسؤولي ترامب بطلبات للكشف عن الأشخاص الأميركيين الذين ورد ذكرهم في التقارير الاستخباراتية، وعلمت لجنته أن سفيرة أوباما إلى الأمم المتحدة «سامانثا باور» قد تقدمت أيضاً بطلبات للكشف عن هؤلاء الأشخاص في آخر عام لها في منصبها، فهل كان هذا عادياً أم جزءاً من عملها؟ لماذا كانت بحاجة إلى هذه المعلومات؟

وأكد «جودي» لي أنه توصل إلى الرأي القائل بأن قضية الكشف ليس لها علاقة تذكر بروسيا، ولكن لديها علاقة أكبر بسلطات المراقبة الواسعة التي حصلت عليها أجهزة الأمن القومي بموجب الباب السابع من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

كل هذا يعيدنا إلى ترامب، فعندما تولى ترامب منصبه واجه مجموعة من التسريبات عالية السرية، التي أجبرت «فلاين» على الاستقالة، وجعلت وزير العدل «جيف سيشنز» يتنحى عن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في التأثير الروسي على الانتخابات، وعلاوة على ذلك فقد ذكرت شبكة (سي. إن. إن) أن الرئيس السابق لحملة ترامب «بول مانافورت» قد تمت مراقبته بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية قبل وبعد الانتخابات. وفي هذا الإطار، من السهل رؤية أن ترامب كان قلقاً حقاً من أن يحول سلفه العين الساهرة للحكومة الأميركية ضده.

*كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»