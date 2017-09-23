واشنطن ومعاهدة قانون البحار

ديفيد بوسكو*

من خلال ما اتضح في خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، فإن البيت الأبيض لا يبدو ميّالاً لعقد الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف. ولقد تحدى غضب العالم كله عندما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ. وهو الذي طالب أيضاً بإعادة التفاوض حول اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة، وأثار ضجيجاً واسع النطاق عندما لوّح بإعادة النظر في بقية الاتفاقيات الدولية التي سبق للولايات المتحدة أن صادقت عليها. وبالنظر إلى هذا كله، فما الحظوظ القائمة لموافقة الولايات المتحدة على المشاركة في الاجتماعات التمهيدية لعقد معاهدة دولية لحكم المحيطات؟

يذكر في هذا الصدد أن قانون البحار الذي دخل حيز التنفيذ عام 1994 بعد بضع سنوات من إقراره في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة لهذه الغاية في بداية عقد الثمانينيات، كان قد شهد جدلاً واسعاً بعد أن طالبت الدول الغنية بامتيازات خاصة بحيث يتم إدراجها في مواد ونصوص القانون، والآن أصبحت الغالبية العظمى من الدول ذات الشواطئ التي تطل على بحار ومحيطات العالم، تشترك في الالتزام بهذا القانون بعد أن صادقت عليه، ووقعته الصين واليابان في نهاية عقد التسعينيات، وانتظرت كندا التي تتميز بخصوصياتها الجغرافية والاقتصادية في علاقتها مع البحار والمحيطات بسبب غناها بمصائد الأسماك وإطلالتها على القطب الشمالي، حتى عام 2003 للتوقيع على القانون.

وأما في الولايات المتحدة فإن المعاهدة التي أقرت ذلك القانون أصبحت مجمدة في مجلس الشيوخ منذ أكثر من عقدين على الرغم من أنها تحظى بدعم معظم كبار رجالات القوات المسلحة ووزراء الخارجية والدفاع. ودعا الرئيس الأسبق جورج بوش الابن إلى المصادقة عليها عام 2004 ثم عام 2007 ولكن الكونجرس امتنع عن ذلك، ثم بادرت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الدفع باتجاه المصادقة عليها عام 2012. وبعد سنوات أخرى من الأخذ والرد، لم توقع الولايات المتحدة عليها لأنها لم تحظَ بموافقة ثلثي عدد أعضاء الكونجرس اللازمة لإقرارها.

وسجلت بعد ذلك خلافات حادة بين العديد من دول العالم الصناعية بعد اكتشاف الثروات المعدنية في قيعان البحار والمحيطات وأدت إلى تعميق الخلافات حول شروط وآليات تنفيذ الاتفاقيات التي تندرج ضمن قانون البحار. وبما أن الولايات المتحدة لم تكن طرفاً في تلك الاتفاقيات، فلقد واجهت الشركات الأميركية مشاكل قانونية كثيرة أثناء سعيها للاستثمار في المناجم القاعية لأعالي المحيطات. ومن المعروف أن للولايات المتحدة نظامها الخاص بها لمنح تراخيص الاستغلال المنجمي لقيعان البحار ولكنه نظام لا تعترف به بقية دول العالم، ولا يمكن للشركات الأميركية الاعتماد عليه كمصدر يمكنه أن يمنحها الحقوق القانونية لاستثمار المناجم القاعية في أعالي البحار. واضطرت بعض الشركات الأميركية الكبرى وعلى رأسها «لوكهيد مارتن» للعمل في المناجم القاعية تحت غطاء التبعية لشركات بريطانية، وهذا يعني أن عناد الولايات المتحدة وتصلبها في موقفها بعدم التصديق على الاتفاقية حرمها من عوائد صناعة التعدين في البحار والمحيطات البعيدة، والآن يمكن لها أن تصبح دولة رائدة في هذه الصناعة لو صادقت على اتفاقية قانون البحار.

كما أن فشل واشنطن في اتخاذ قرار التوقيع على المعاهدة سوف يمثل عائقاً أمام حقها في الاستفادة من الثروات والمصادر الأولية البحرية. ويُضاف إلى ذلك أن المعاهدة تضمن للدول الموقعة عليها الاعتراف الدولي بحقها في استغلال ثروات الرصيف القاري. ولم يسبق لأي دولة أن حصلت على هذا الحق الذي تضمنه الأمم المتحدة بغير هذه الطريقة. وإذا لم تبادر واشنطن للتوقيع، فسوف تبقى شركات النفط والغاز عاجزة عن الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب والإنتاج في الجروف القارية، وذلك لأن شركات التأمين تمتنع عن منحها الضمانات التأمينية للقيام بذلك.

ومن النواحي العسكرية، أدرك القادة العسكريون الأميركيون منذ زمن بعيد ومن خلال الحسابات الاستراتيجية ضرورة العمل باتجاه دفع الحكومة لتوقيع الاتفاقية. واليوم أصبحت هذه الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لأن المصادقة عليها سوف تقوي الموقف العسكري التنافسي للولايات المتحدة مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

والآن، لا زالت قضية التوقيع على الاتفاقية تتعلق بخلاف وجهات النظر السياسية الداخلية في الولايات المتحدة حول الموضوع. ولكن، ومع إظهار استطلاعات الرأي تراجع شعبية إدارة ترامب، فربما تبحث عن فرص جديدة لإعادة تلميع صورتها في الداخل والخارج، ولا شك أن توقيع اتفاقية قانون البحار سوف يمثل إحدى أهم هذه الفرص.

*محلل سياسي أميركي متخصص في العلاقات الدولية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»