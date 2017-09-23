ترامب.. والتهديد بتدمير كوريا الشمالية

آرون بليك*

تحدث الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، وفي خطابه الأول هناك، وصف زعيم كوريا الشمالية بأنه «الرجل الصاروخ»، وندد بـ «الإرهابيين الفاشلين»، وقال إن بعض أجزاء العالم هي «في الحقيقة ذاهبة إلى الجحيم».

ولكن ربما تكون اللغة العامية التي اختارها ترامب بشكل غريب قد غطت على ما كان تصعيداً مذهلاً لخطابه فيما يتعلق بكوريا الشمالية. ولكي نكون واضحين: لقد هدد رئيس الولايات المتحدة بأن يمحو بلداً يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة من على الخريطة. وقال ترامب، «إن سعي كوريا الشمالية المتهور لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية يهدد العالم بأسره بخسائر بشرية لا يمكن تصورها». وأضاف لاحقاً «إن الولايات المتحدة لديها قوة عظيمة وتتحلى بالصبر، لكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها، فلن يكون أمامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. إن الرجل الصاروخ في مهمة انتحارية لنفسه».

لقد كان خطاب ترامب بشأن كوريا الشمالية قاسيا للغاية من قبل. وقد لفت الأنظار الشهر الماضي من خلال التهديد بإطلاق «الغضب والنار» إذا هددت كوريا الشمالية وزعيمها «كيم جونج أون» الولايات المتحدة. بيد أن خطاب ترامب صعَّد الأمور من جانبين: حيث قال إن الولايات المتحدة ستطلق العنان لرد كبير نيابة عن حلفائها، كما هدد بأن «يدمر البلاد بالكامل».

ومن الممكن تفسير «النار والغضب» كتهديد بمجرد محو كيم وحكومته، ويبدو أن عبارة «تدمير كوريا الشمالية بالكامل» هي إشارة إلى الشعب الكوري الشمالي الذي من الممكن، أيضا، أن يواجه الإبادة مع قادة حكومته. هذا يبدو كثيراً كما لو كان ترامب يهدد ببذل جهود غير مسبوقة للقضاء على أمة بأكملها، سواء كان هذا من خلال الأسلحة النووية أو بالطرق التقليدية. إنه تصريح كبير، ولا شك أن البيت الأبيض سيكون مطالباً بالتوضيح.

وهذا التصريح مختلف أيضاً عن تعليق «النار والغضب»، حيث كان ترامب يلقي كلمة تم إعدادها بحرص من قبل. وقد اعترف البيت الأبيض بعد أن أدلى ترامب بتصريحات «النار والغضب» بأنها كانت مرتجلة، واتفق المحللون بشكل عام على أن القائد الأعلى كان مبالغاً، كما يحب أن يكون دائماً.

ويجب أن يمحو خطاب ترامب في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي أي شكوك في أنه يهدد بشن ضربة عسكرية لم يسبق لها مثيل ضد كوريا الشمالية. ويبدو أن ترامب يتبنى ما يسمى بنظرية «الرجل المجنون»، وفيها يجعل نفسه شخصاً من غير الممكن التنبؤ بأفعاله ويخشى قادة العالم إغضابه.

بيد أن النهج لا يخلو من السلبيات. وقد وصف الجنرال السابق «ديفيد بترايوس» ذلك بهذا الشكل قبل بضعة أيام: «هناك بعض الجدوى في هذا. وربما يمكنكم قول إن هناك بعض الجدارة لهذا في العلاقات الدولية، على الرغم من الواضح أنه يمكنه الذهاب بعيداً جداً. إن اهتمامي هنا ينصب على ما يسمى بـ«نظرية الرجل المجنون»- التي قدمها ريتشارد نكسون في الواقع من خلال وزير خارجيته هنري كيسنجر، حيث إنه جعل كيسنجر يقول للسوفييت «كما تعلمون، فإن نيكسون تحت ضغط كبير حاليا، وكما تعلمون، فإنه يشرب ليلاً في بعض الأحيان، لذا يتعين عليكم يا رفاق توخي الحذر. ولا تدفعوا بهذا كي لا يتحول إلى أزمة». ومرة أخرى، ربما يكون هناك بعض المميزات في نظرية الرجل المجنون حتى تدخل في أزمة. لكنك لا تريد أن يعتقد الجانب الآخر أنك في أزمة بشكل غير منطقي. إنك لا تريد الطرف الآخر أن يفكر أنك غير منطقي بما فيه الكفاية للقيام بالضربة الأولى أو القيام بشيء، كما تعلمون، «لا يمكن تصوره». ومن ناحية أخرى، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشعب الأميركي ليس لديه ثقة في قدرة ترامب على التعامل مع الوضع في كوريا الشمالية، حيث قال 61% إنهم«لا يشعرون بارتياح». إن كلمات ترامب يوم الثلاثاء ليس من المرجح أن تهدئ العديد من المخاوف، لكن من الواضح أنه يراهن على أن تتراجع كوريا الشمالية في مواجهة الكلام الكبير.

*صحفي متخصص في الشؤون السياسية وكاتب بمدونة «ذا فوكس»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»