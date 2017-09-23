أنا وليد عبد الكافي

رضا سليم (الشارقة)

عشقت كرة اليد لأن اللعبة جزء من حياتنا كأسرة رياضية، بداية من الوالد الذي كان حكماً دولياً ومدرباً لفريق سكر الحوامدية المصري، حيث كان يعمل موظفاً في هذه الشركة، والذي اصطحبنا ونحن صغار إلى الأندية لممارسة اللعبة، كما أن شقيقي يعمل حكماً ومدرباً.

لقد حققت معظم إنجازاتي في التدريب مع نادي الشارقة على مدار 11 عاماً، حيث فزنا بـ24 بطولة منها 22 في المراحل السنية، وإن كانت بطولة دوري الرجال في الموسم الماضي، هي الأغلى لأنها جاءت بعد غياب 11 عاماً.

عشت في الشارقة سنوات طويلة، وكنت أشعر بالإدارة التي تغيرت عدة مرات وكان الهاجس الأول الذي كيفية إعادة درع دوري اليد إلى قلعة الملك، كانت البطولة تضيع في الأمتار الأخيرة، لدرجة أن الفريق خسر أمام العين من موسمين وأضاع أسهل لقب له وقدمه هدية للجزيرة، ورغم أن المراحل السنية تحتكر كل البطولات وتحصد درع التفوق العام، فإن غياب بطولات الفريق الأول كانت أزمة كبيرة عشناها لمدة 11 عاماً حتى أعاد الفوز بالدوري شمس البطولات للشارقة.

واعتبر مهنة التدريب من أصعب المهن على مستوى العالم بسبب الضغوط التي يعيشها المدرب بسبب النتائج، فليس هناك فريق يفوز بصفة دائمة، إلا أن الفوز مطلب أساسي في كل المباريات، كما أن هناك ضغوطاً بسبب عدم الفوز بالبطولات، وقد استفدت كثيراً من العمل مع الراحل جمال شمس في السالمية الكويتي.

وخسارة فريقي أمام الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال في الموسم الماضي، لم تفارق مخيلتي لأنها بطولة تسربت من بين أيدي اللاعبين، وكان الشارقة قادراً على الفوز بها، وسبق أن تعرضنا لنفس الموقف عندما كنت مساعداً للمدرب عاصم السعدني في الشارقة، وخسرنا كأس نائب رئيس الدولة بفارق الأهداف.