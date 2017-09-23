رسالة من ذهب

وليد فاروق (دبي)

المشاعر الطيبة الصادقة تعرف دائماً طريقها مباشرة إلى القلوب، دون عوائق أو عقبات، وحتى من دون كلمات كثيرة..

وهذا ما فعلته جماهير الوصل التي حضرت مباراة فريقها أمام الإمارات في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، حيث جسدت بكلمات قليلة المشاعر الصادقة في الدولة حكومة وشعباً تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. كلمات قليلة ومعبرة حملت كل كل التقدير والفخر، احتفالاً باليوم الوطني الـ87 للملكة العربية السعودية في تجسيد حقيقي لشعار «معاً.. أبداً» الذي يعكس أجواء التلاحم بين البلدين الشقيقين والذي وصل إلى أقصى مداه، على مستوى القيادة والشعب.

ولم تكتف جماهير نادي الوصل التي حضرت اللقاء باللوحات التي رفعتها من بداية اللقاء احتفاء منها بهذه المناسبة الغالية، ولكنها حرصت أيضا وعند الدقيقة 87 تحديدا من زمن المباراة، وهو الرقم الذي يجسد تاريخ احتفال المملكة باليوم الوطني، أن تهتف في صوت واحد «عاش سلمان ملكنا»، احتفاء بهذه المناسبة التي تمثل قيمة كبرى للشعبين الشقيقين.

وحرصت أعداد كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على تداول مشاهد من هتاف جماهير الوصل في استاد زعبيل، والذي استمر على مدار ما يقرب من دقيقة كاملة، مع رفع شعار احتفاء المملكة بالذكري الـ87 لليوم الوطني.

الجميل أن هذه المبادرة من جماهير الوصل لم تأت بإيعاز من أي مسؤول، ولكنها تمت بمبادرة من قبل الجماهير، وهو ما عبر عنه محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل بتوجيه تحية إلى جماهير ناديه على هذه المبادرة، والتي تعكس قيمة إدراك جماهير «الإمبراطور» للأحداث والمناسبات من حولها، مؤكداً أن جماهير الوصل «ذهب». يذكر أن إدارة نادي الوصل أهدت بطاقات دخول مجانية للجماهير السعودية الراغبة بالحضور بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.