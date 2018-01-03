رعب في قطر من إمكانية سقوط حكم «الملالي»

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد سياسيون في مصر، أن قطر توظف إمكانياتها المالية والمعنوية في هذا التوقيت لخدمة النظام الإيراني والحفاظ علي عدم سقوطه بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية الكبيرة في معظم المدن الإيرانية منذ أيام نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية هناك.

وأشاروا الى أن الدعم المالي السخي القطري لإيران لإخماد الاحتجاجات الشعبية، محاولة من قطر لرد الجميل لإيران لمساندتها في الأزمة الخليجية مع دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب. وأكدوا أن استقواء قطر بإيران وتحالفها معها في أزمتها الراهنة، يصب في الدعم المباشر لإيران، وترجمة لأقوال النظام القطري إلى أفعال حقيقية بهدف تأييد ودعم بقاء نظام الملالي في السلطة خوفا من سقوط هذا النظام الذي يدعم الدوحة في مخططات نشر عدم الاستقرار في المنطقة. وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد تعهد بتقديم ملياري دولار للنظام الإيراني لإخماد التظاهرات الشعبية، وفقًا لحساب «العرب مباشر» التابع للمعارضة القطرية.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية واسعة منذ عدة أيام، تتوسع في عدد كبير من المدن بأنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين برصاص الشرطة والأجهزة الأمنية. وقالت تقارير صحفية غربية: إن الاحتجاجات الحالية هي الأكبر والأشد قوة منذ تظاهرات الحركة الخضراء في عام 2009.

تحالف إيراني