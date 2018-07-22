جودي فوستر: الإخراج السينمائي «أفضل علاج»

برلين (د ب أ)

أعربت نجمة هوليود الشهيرة الحائزة جائزتي أوسكار لأفضل ممثلة جودي فوستر عن اعتقادها بأن العمل كمخرجة سينمائية يتمتع بفائدة علاجية أيضاً.

وقالت فوستر 55 عاماً لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجسيتايتونج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «أعتقد أن العلاج الأفضل بالعالم هو أن تكون مخرج أفلام». وأوضحت الممثلة والمخرجة الأميركية الشهيرة نظريتها قائلة: «لأنه يجب على المرء أن يدرك هنا (أي في العمل كمخرج أفلام) هويته، وما نوع الشخصية القيادية التي هو عليها، وكيفية تعامله مع الناس، وكيفية إلهامه له... والمرء يتعلم دائماً».

يشار إلى فوستر شاركت في التمثيل في الفيلم الأميركي «فندق أرتميس» المقرر طرحه في دور العرض الألمانية 26 يوليو الجاري.