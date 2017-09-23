107 قوارب تشارك في المحطة الثانية لـ «الشراعية المحلية 43 قدماً»

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي في الثانية بعد ظهر اليوم، تظاهرة رياضية تراثية بحرية متجددة مع إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً - الجولة الثانية من بطولة دبي - والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2017-2018.

وأكملت اللجنة المنظمة في النادي التجهيزات اللازمة لإقامة السباق، حيث ظلت في حالة تأهب قصوى ومراقبة للنشرة الجوية وحالة البحر تحسباً لأي طارئ قد يمنع إقامة السباق، بعد نجاح اللجنة المنظمة في تنظيم سباق الجولة الأولى السبت الماضي، وسط مشاركة كبيرة وصلت إلى 104 محامل.

وتواصل الإقبال المتزايد من أجل المشاركة في سباق اليوم، ووصل عدد المحامل التي أكدت مشاركتها، مع إغلاق باب التسجيل الأربعاء الماضي، إلى 107 قوارب سوف ترسم لوحة رائعة ومتفردة على صفحة مياه الخليج العربي البيضاء.

وكان سباق الجولة الأولى من البطولة قد ابتسم لطاقم القارب «أبو الأبيض 61» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبقيادة النوخذة مكتوم عتيق المهيري، وحل القارب «براق 33» لأحمد محمد الرميثي وبقيادة النوخذة راشد محمد الرميثي في المركز الثاني، واحتل القارب «الفاروق 206» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، في المركز الثالث.

ويعتبر سباق اليوم مرحلة مهمة في الطريق نحو المنافسة على اللقب، حيث يتصدر القارب «أبو الأبيض 61» الترتيب برصيد نقطة واحدة، ثم «براق 33» في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم القارب «الفاروق 206» في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم القارب «داحس 157» في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الخامس القارب «عاتي 35» برصيد 5 نقاط.

يبدأ السباق من خط البداية في عمق مياه الخليج العربي قبالة شواطئ دبي لمسافة تزيد على 12 ميلاً بحرياً، ومن المنتظر أن يتم تحديد نقطة البداية حسب حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح، حسب رأي اللجنة المنظمة والتي ستقف على كل الأمور وقت السباق، حيث تحدد أن يتجمع المشاركون في نقطة التجمع عند الواحدة ظهراً، ومن ثم التوجه للاصطفاف في خط البداية قبل وقت كاف، فيما ستكون نقطة النهاية كالمعتاد بمحاذاة هلال نخلة حميرا الغربي في الميناء السياحي.