جوني ديب.. شرير على مسرح كوميك كون

سان دييجو (رويترز)

سمح النجم جوني ديب لمحبي هاري بوتر بإلقاء نظرة مسبقة على شخصية جريندلوالد الشرير شاحب الوجه غير المهندم التي يجسدها في الفيلم الجديد «فانتاستيك بيستس» أو«الوحوش الرائعة»، وذلك خلال مؤتمر كوميك كون الترفيهي بمدينة سان دييجو الأميركية أمس الأول.

وقدم ديب أداء منفرداً للشخصية قوبل بتصفيق 6500 شخص في قاعة المؤتمرات، وفاجأ الجمهور من محبي الخيال العلمي والثقافة الشعبية خلال كوميك كون بالخروج من ظلام كواليس المسرح بشعر أشقر، مرتدياً ملابس الشخصية كاملة، وتحدث إلى الجمهور باللهجة البريطانية التي يستخدمها في الفيلم، ملوحاً بعصا سحرية.