«المسطحات المائية» في مونديال التجديف

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق المسطحات المائية في إدارة البحث والإنقاذ بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي في منافسات بطولة العالم للتجديف بالقوارب المطاطية التي ستقام في اليابان مطلع أكتوبر المقبل بمشاركة فرق عالمية.

ووصل الفريق إلى اليابان، ويضم 8 لاعبين، ولهم خبرات واسعة مكنته من تحقيق منجزات متميزة.

وأوضح العقيد محمد إبراهيم العامري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة أن منافسات الفرق المشاركة في البطولة لنيل اللقب العالمي ستكون ضمن أربع فئات هي: السرعة، والتجديف وجهاً لوجه، والتجديف المتعرج، والتجديف مع التيار، مؤكداً جاهزية الفريق لخوض منافسات البطولة بمشاركة فرق عالمية للحصول على اللقب العالمي للبطولة في اليابان.

من جانبه، قال المقدم أحمد الكندي مدير إدارة البحث والإنقاذ إن الفريق خضع لتدريبات مكثفة استعداداً للبطولة، من أجل المنافسة بقوة في الفئات الأربع نحو اللقب العالمي، مؤكداً جاهزية الفريق والمستوى المتقدم الذي وصل إليه في رياضة تجديف القوارب المطاطية لمنافسة الفرق المشاركة على اللقب.

وبدأ الفريق بعد وصوله اليابان تدريباته ليكون بجاهزية عالية للدخول في منافسات البطولة.