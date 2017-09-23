شباب الأهلي- دبي يخسر بفارق 53 نقطة

علي معالي (دبي)

خسر شباب الأهلي- دبي، أمس، أولى مبارياته في بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة أمام فريق تشلينا كاشجار بطل الصين وحامل لقب النسخة الأخيرة بفارق 53 نقطة وبنتيجة 43 - 96 في مباراة فرض فيها الفريق الصيني سيطرته على أرباعها الأربعة متقدماً 22 - 11، و24- 12، و25 - 10، و25 - 10 في أولى منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي اليوم شباب الأهلي- دبي في مباراته الثانية فريق الرياضي اللبناني.

وسجل خليفة خليل أعلى نسبة نقاط فريق شباب الأهلي- دبي برصيد 16 نقطة و4 متابعات، ومساعدة واحدة.

يذكر أن شباب الأهلي- دبي يلعب من دون لاعبين أجانب، وفي ظل غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين، وكان الفريق الصيني قد فاز على الأهلي في النسخة الماضية 108 - 79، في مباراة بالمجموعات أيضاً.

وفي المجموعة نفسها، فاز فريق داكون تايجر بطل الصين تايبيه على فريق أو ان جي سي الهندي 94 - 62، وفي المجموعة الأولى فاز فريق مونو فايبر التايلاندي على سرية رام الله الفلسطيني 102 - 100 في مباراة قدم فيها الفريق الفلسطيني عرضاً قوياً.