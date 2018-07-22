صناعة الأجهزة الإلكترونية بطريقة طباعة الصحف

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة تسمح بصناعة مكونات الأجهزة الإلكترونية المصنوعة من المعادن المرنة بطريقة تشبه طباعة الصحف.

وتعتمد هذه التقنية التي طورها باحثون من جامعة بيردو الأميركية على الآلات المستخدمة بالفعل في صناعة المعادن على نطاق واسع، ولكنها تحقق السرعة والدقة المعمول بهما في عملية طباعة الصحف بغرض إزالة بعض العقبات التي تعترض عملية تصنيع الإلكترونيات.

وتعتمد صناعة الهواتف الخلوية والكمبيوترات اللوحية والمحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على رقائق معدنية صغيرة الحجم، لمعالجة البيانات بسرعات عالية. وتحتاج صناعة هذه الرقائق إلى تمرير قطرات من المعادن السائلة داخل إطارات خاصة على شكل الرقاقة، بطريقة تشبه رش مواد الطلاء على الحائط.

ويقول رامسيس مارتينيز، الباحث في مجال الهندسة الصناعية والطبية في جامعة بيردو، إن تقنيات الصناعة المعمول بها حالياً تؤدي للأسف إلى تصنيع رقائق إلكترونية ذات سطوح غير ناعمة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية ونفاد الطاقة من بطارياتها بشكل أسرع. وسوف تتطلب الأجهزة الإلكترونية المستقبلية أيضاً مكونات معدنية أصغر حجماً، وهو ما يستلزم درجة أعلى من الدقة في صناعتها بأحجام متناهية الصغر.