صناعة الأجهزة الإلكترونية بطريقة طباعة الصحف

سان فرانسيسكو (د ب أ)
طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة تسمح بصناعة مكونات الأجهزة الإلكترونية المصنوعة من المعادن المرنة بطريقة تشبه طباعة الصحف.
وتعتمد هذه التقنية التي طورها باحثون من جامعة بيردو الأميركية على الآلات المستخدمة بالفعل في صناعة المعادن على نطاق واسع، ولكنها تحقق السرعة والدقة المعمول بهما في عملية طباعة الصحف بغرض إزالة بعض العقبات التي تعترض عملية تصنيع الإلكترونيات.
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ويقول رامسيس مارتينيز، الباحث في مجال الهندسة الصناعية والطبية في جامعة بيردو، إن تقنيات الصناعة المعمول بها حالياً تؤدي للأسف إلى تصنيع رقائق إلكترونية ذات سطوح غير ناعمة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية ونفاد الطاقة من بطارياتها بشكل أسرع. وسوف تتطلب الأجهزة الإلكترونية المستقبلية أيضاً مكونات معدنية أصغر حجماً، وهو ما يستلزم درجة أعلى من الدقة في صناعتها بأحجام متناهية الصغر.