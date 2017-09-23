اللنجاوي بطل الجولة الأولى لماراثون الدراجات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

توج علي اللنجاوي بلقب الجولة الأولى لماراثون الدراجات المائية، والتي أقيمت أمس على كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي،

وحل في المركز الثاني سلمان يونس العوضي، وجاء ثالثاً خليفة بالسلاح، وشاركت في السباق 19 دراجة، وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

وعبر سالم الرميثي عن ارتياحه الكبير للمستوى الفني العالي الذي وصلت إليه منافسات الماراثون في الجولة الأولى، وقال: «أقيمت المنافسة في يوم مناسب جداً من ناحية الأجواء المعتدلة، وأيضاً هدوء البحر، والذي ساهم في أن يكون السباق في صورة جميلة ومثالية».

وأضاف: «توقعنا أن يكون هناك بعض الأمواج في الجهة الخارجية من البحر، وخلف جزيرة اللولو تحديداً، ولكن على العكس كان البحر هادئاً، مما ساعد المتسابقين على الوصول إلى سرعات عالية وكبيرة».