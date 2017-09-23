«الأمن الجنائي» بطل سباق الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج فريق قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالمركز الأول في المجموع العام لبطولة سباق الطريق، ضمن بطولات درع «القائد العام» للألعاب الرياضية في موسم 2017 - 2018، وحل فريق «قطاع العمليات المركزية» بالمركز الثاني، وجاء فريق «قطاع الموارد البشرية» ثالثاً بعد منافسة قوية بين مختلف القطاعات الشرطية.

وأقيمت البطولة برعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، على كورنيش أبوظبي، وبمشاركة 118 من منتسبي شرطة أبوظبي، وتضمنت سباق جري مسافة 8 كلم، ونظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، بالتعاون مع اللجنة العليا الرياضية في شرطة أبوظبي.

وكان العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس اللجنة العليا الرياضية، توج الفرق الفائزة، مشيداً بروح التنافس بين المشاركين من منتسبي القطاعات في شرطة أبوظبي.

وقال: البطولات تعزز أواصر المحبة والعلاقات المجتمعية بين المتسابقين، تجسيداً لرسالة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالعمل على الجاهزية العالية والدائمة بدنياً وصحياً لجميع المنتسبين، ليؤدوا واجبهم ورسالتهم بكفاءة عالية.

وأثنى على دعم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لإنجاح البطولة، ضمن شراكتها وتعاونها مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد العقيد محمد علي المهيري، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لمنتسبي شرطة أبوظبي، مشيراً إلى دور الرياضة في الإعداد البدني والذهني والنفسي لمنتسبي ومنتسبات الشرطة، مما يحقق أداءً أرقى وكفاءة أعلى في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.