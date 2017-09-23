«الزلزال» يلغي مشاركة خميس في المونديال

أسامة أحمد (دبي)

ألغى الزلزال الذي ضرب المكسيك مشاركة محمد خميس بطلنا الأولمبي ونجم منتخب «أصحاب الهمم» في بطولة العالم لرفعات القوة التي كان من المقرر إقامتها نهاية سبتمبر الجاري بعد أن رفع أول لاعب إماراتي يحرز ميداليتين ذهبيتين في الألعاب «البارالمبية» بحصوله على المركز الأول في أولمبياد «أثينا» و«ريو» والذي دخل التاريخ للمرة الثانية بشعار تحسين رقمه في «مونديال المكسيك».

وأوضح محمد خميس انه يتدرب حاليا في نادي دبي لأصحاب الهمم في الأوزان غير الثقيلة من أجل أن يكون في قمة جاهزيته حتى ينفذ البرنامج الموضوع من مدربه تيتو قاسم استعدادا للتحدي الكبير الذي يواجه «أصحاب الهمم» والمتمثل في «بارالمبية» طوكيو 2020.

وأشار إلى اكتمال شفائه من الإصابة في الكتف الأيسر التي تعرض لها خلال المعسكر التحضيري للمشاركة في «بارالمبية ريو 2016» مبينا انه أجرى جراحة ناجحة في لندن يناير الماضي.

وقال: أسعى حاليا لتنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني بعد اكتمال شفائي بنسبة 80% وخصوصا أن الاستعداد لليابان يتطلب جهدا مضاعفا في ظل النقلة النوعية التي حدثت لرياضة «أصحاب الهمم» على الصعيد العالمي وخصوصا أن طريق حصد البطولات والألقاب لن يكون مفروشا بالورود وإنما يتطلب جهدا استثنائيا من أجل تحقيق الطموحات.

وأضاف: المرحلة المقبلة تتطلب أيضا تضافر جهود الجميع للمحافظة على الإنجازات التي حققناها في أولمبياد سيدني وأثينا وبكين ولندن وريو، معربا عن رضائه التام على النتائج التي حصل عليها خلال مشاركته في البطولات العربية والإقليمية والعالمية مما أكسبه خبرة في «رفعات القوة»، مشيرا إلى انه لا خوف على اللعبة في ظل ظهور لاعبين شباب سيكون لهم مستقبل كبير فهم بحاجة فقط إلى الاحتكاك حتى يقوى عودهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع: النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة ثمرة دعم القيادة الرشيدة مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتها في المحافل القارية والدولية والتي تعد بكل المقاييس قوة دفع لاي لاعب من أجل السير على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي حققتها خلال المشاركات المقبلة التي تستمد أهمية كبيرة والتي تدخل ضمن البرنامج الموضوع لخوض تحدي اليابان 2020.

وقال: رياضة «أصحاب الهمم» ينقصها الاحتراف فقط والذي سيحقق العديد من المكاسب في حال تطبيقه ولو بالتدرج من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعا وخصوصا في ظل الاهتمام الذي وجدناه من قيادتنا الرشيدة التي ظلت تعمل على توفير عوامل النجاح لهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع وتذليل الصعاب التي تقف حجر عثرة على طريق تواجدهم في المحافل الدولية من أجل الوصول إلى منصات التتويج.