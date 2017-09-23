«الدراجات» الخامس في سباق المطاردة الفرقية

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

حل منتخبنا للدراجات في المركز الخامس بمسابقة المطاردة الفرقية بزمن 4:19.669 دقيقة، ضمن منافسات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات والتي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد، وتختتم الأربعاء المقبل.

ومثلنا في السباق الرباعي يوسف ميرزا ومحمد المروي وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري، فيما تأهل منتخبا كازاخستان وهونج كونج للمنافسة على الميدالية الذهبية، كما تأهلت تايلاند وأوزبكستان للمنافسة على الميدالية البرونزية، وذلك بالدور النهائي للمسابقة.

من جانب آخر، تعادل جاسم آل علي لاعب منتخبنا للشطرنج مع الأستاذ الدولي الفلبيني جوليو سادورا صاحب التصنيف الـ 2574 في الجولة الأولى لمنافسات فردي الكلاسيك للرجال، كما تعادل في الجولة الثانية مع الأوزبكي اليشر بيجمرتوف.

وفازت وديمة الكلباني على الأردنية غيداء العطار 1 - صفر في فئة فردي كلاسيك السيدات في الجولة الثانية، بينما خسرت في الجولة الأولى أمام الأوزبكية جولاربيكم، كما خسرت وافية المعمري في الجولتين الأولى والثانية بذات المسابقة أمام السنغافورية كيانون جونج، والبنغالية شارمين شيرن وبنتيجة واحدة صفر - 1.