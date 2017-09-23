بداية قوية لمربط دبي في «كل الأمم» لجمال الخيل العربي بألمانيا

دبي (الاتحاد)

سجل مربط دبي للخيول العربية حضوراً قوياً خلال منافسات اليوم الأول من بطولة كل الأمم لجمال الخيل العربي التي انطلقت أمس في مدينة آخن الألمانية، بحصوله على 3 مراكز متقدمة، وسيطر المربط على منافسات الأمهر بعمر السنة، وحصل المهر «دي شلال» ابن الفحل «أف أيه الرشيم» والفرس «دي شهلا»، وهو بطل بطولة دبي للجواد العربي، 91.94 نقطة، وحل رفيقه «دي ابن رشيم»، وهو من الفحل أف إي إل الرشيم والفرس أنجليكا، المركز الثاني في نفس المجموعة خلف دي شلال بمجموع 91.88 نقطة، متقدماً على المهر مدغشقر الذي حصل على 91.11 نقطة وحل ثالثاً.

وحققت المهرة المتميزة «دي مميزة» وهي أيضاً من الفحل «أف أيه إل رشيم» والفرس «أم راندي» المركز الثاني في مسابقة المهرات بعمر السنة، ضمن مجموعتها خلف المهرة «ع ج نور» لمربط عجمان.

وتعتبر الخيول الثلاثة من أجود إنتاج المربط حديثة العهد بالمشاركة التنافسية، وإشارة قوية تعزز المكانة الإنتاجية النوعية.

وكان المهر دي شلال قد تألق في أغلى بطولة في العالم وهي بطولة دبي للجواد العربي مارس الماضي، حيث نال بجدارة المركز الأول والميدالية الذهبية، وبتفوقه الواضح في منافسات اليوم الأول من بطولة كل الأمم يكون دي شلال في طريقه إلى تحقيق مجد جديد في إحدى أقوى بطولات العالم.

ومثلما سجل الإنتاج المحلي للمربط بين الخيول بعمر السنة هذا العام بأداء جمالي مميز للمهر دي شلال، كان للمهر «دي ابن رشيم» بصمته في أول ظهور له هذا الموسم بكل من بطولة فيشي الدولية بفرنسا التي أحرز فيها الميدالية الذهبية، وقبلها ذهبية الأمهر في بطولة ويست كوست ببلجيكا، مع تحقيق لقب أفضل خيل في البطولة.

وتتمتع المهرة «دي مميزة» بين أبناء الفحل الإنتاجي العالمي أف أيه إل رشيم برصيد براق منذ بداية مشوارها التنافسي بين الخيول العربية الأصيلة الأجمل، فقد نالت الذهب في بطولة أبوظبي الدولية الأخيرة والتي تعتبر إحدى أقوى محطات العالمية، كما حققت مركز الوصافة في بطولة دبي للجواد العربي، وأحرزت مركز الوصافة في بطولة منتون الدولية بفرنسا هذا الصيف.