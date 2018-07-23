23 قتيلاً ومئات آلاف المشردين جراء الحر والفيضانات في اليابان والفلبين

طوكيو، مانيلا (وكالات)
لقي 23 شخصاً حتفهم بينهم طفلان في اليابان والفلبين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات التي تضرب هذين البلدين منذ بداية يوليو الجاري، حيث أعلنت بيانات رسمية يابانية وفاة 15 شخصاً على الأقل ونقل أكثر من 12 ألفاً إلى المستشفيات في أول أسبوعين من يوليو الحالي، وذلك مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في العديد من المدن اليابانية أمس.
كما توفي 12 شخصاً بسبب ضربات الشمس في الشهر ذاته بعد وفاة ثلاثة آخرين، بحسب البيانات الرسمية. ونقل أكثر من 9900 شخص إلى المستشفيات حتى منتصف يوليو الحالي، بينما ادخل إلى المستشفى 2700 شخص في الأسبوع الذي سبق، وفق لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.
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