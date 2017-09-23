107 فرسان في تحدي مونديال القدرة للشباب والناشئين

محمد حسن (فيرونا)

يخوض فرسان الإمارات صباح اليوم تحدي بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين «ميدان - إيطاليا 2017»، والتي ستقام في حديقة سيجورتا بالقرب من مدينة فيرونا الإيطالية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية ورعاية ميدان بمشاركة 107 فرسان من 33 دولة.

تبلغ المسافة الكلية للسباق 120 كلم تم تقسيمها إلى خمس مراحل، تبلغ مسافة الأولى 38 كلم، فيما تبلغ مسافة الثانية 33 كلم، والثالثة 27 كلم، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 22 كلم، وهناك فترات راحة عقب المراحل الثلاثة الأولى مدتها 40 دقيقة.

فرسا رهان الإمارات هما خليفة علي الجهوري، وسعيد المهيري، الأول بطل لقب النسخة الثامنة التي أقيمت بمنطقة تاربس بإقليم إيبوس بفرنسا، والثاني فهو يحمل الميدالية الفضية بعد أن حل وصيف في النسخة الماضية، ويشارك في السباق الفارس البحريني فهد هلال الخاطري بطل النسخة الماضية التي أقيمت في بارك تريكو في الساحل الغربي لتشيلي.

ويشارك في المنافسة من فرساننا أبرز نجوم الشباب خلال الموسم الماضي ويبرز منهم سهيل علي راشد القيلاني، ومحمد أحمد غانم المري، وسعيد سالم خميس المهيري.