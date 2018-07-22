200 مليون دولار من واشنطن لتعزيز دفاع أوكرانيا

واشنطن (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها مساعدات إضافية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد الذي يخوض حرباً ضد انفصاليين، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ 2014 إلى أكثر من مليار دولار، بحسب بيان وزارة الدفاع الأميركي «البنتاجون»، وذلك بعد أربعة أيام على قمة «هلنسكي» التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيان البنتاجون أن المساعدة الجديدة ستتيح لـ«كييف» بشكل خاص حيازة «معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية»، وذلك بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الأوكراني وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية.

وأوضح البنتاجون أن هذا التعاون الأمني يرتكز إلى إقرار كييف مؤخراً قانوناً بشأن الأمن القومي، لافتاً إلى أن تسليم الجيش الأوكراني المعدات الجديدة سيتم «في موعد يحدّد لاحقاً».