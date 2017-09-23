شباب الأهلي دبي يواجه الجزيرة في أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

تختتم في الخامسة من مساء اليوم، الجولة الأولى لدوري أقوياء اليد بلقاء شباب الأهلي - دبي مع الجزيرة، والتي تقام بصالة فخر أبوظبي، على أن تقام مباراة العودة في الدور الثاني بصالة شباب الأهلي - دبي.

وتأتي المواجهة بين الفريقين في افتتاح مشوارهما معا في ظروف مختلفة عن اللقاءات السابقة، خاصة أن شباب الأهلي دشن الموسم بكأس السوبر وهي البطولة التي يسعى الجهاز الفني بقيادة خالد أحمد إلى طيها ونسيان ما حدث فيها نظرا لانسحاب الفريق منها في الثواني الأخيرة، فيما يدخل الجزيرة الموسم للمرة الأولى وإن كان شكل الفريق لم يتغير عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي لم تتعاقد مع أي لاعب أجنبي، وهو ما يتيح مبدأ التكافؤ بين الفريقين، خاصة أن شباب الأهلي لم يتعاقد أيضا مع لاعب أجنبي، حيث لم تتعاقد مع أجانب سوى 3 أندية هي الشارقة والعين والنصر.

وتتسم لقاءات الفريقين بالقوة، وإن كان شباب الأهلي تغير فنيا بعد دمج الشباب مع الأهلي وجمع الفريق أفضل اللاعبين في الناديين وبات لديه جبهة قوية في الناحية اليمنى بتواجد عبدالله أحمد وعيسى البناي ووحيد مراد بجانب مرزوق أحمد وعبدالله درويش ويوسف بلال ومحمد يوسف ومحمد جمعة والحارس المتميز عبدالرحمن خميس.

أما فريق الجزيرة فقد حافظ على الجهاز الفني بقيادة التونسي وليد بن عمر، ولن تتغير تشكيلة الفريق عن الموسم الماضي خاصة أن محاولات خروج بعض اللاعبين لأندية أخرى، لم تتم وهو ما جعل الفريق يحتفظ بجميع لاعبيه.

ويعتمد وليد بن عمر على الحارس الدولي أحمد حسن وعبد الحميد الجنيبي وكلاهما كانت هناك محاولات لانتقالهما إلى أندية الشارقة ودبي، بجانب اللاعبين جمعة عبيد وصلاح مبارك وسعود سليمان وسعيد توفيق وخميس الظاهري وسعيد سلطان وغيرهم، وتكشف المواجهة الأولى عن استعدادات «فخر أبوظبي » ومدى قدرته المنافسة على القاب الموسم الجديد.