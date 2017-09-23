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في المحطة السابعة للنسخة الـ 24

«تشرشل داونز» يستضيف كأس رئيس الدولة للخيول الأصيلة
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تاريخ النشر: السبت 23 سبتمبر 2017

لويفيل - كنتاكي (الاتحاد)

يستضيف اليوم مضمار «تشرشل داونز العريق» في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، ضمن مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول الأميركية، المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسخته الرابعة والعشرين لعام 2017.

وتقام سلسلة السباقات تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم مساعي إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية وتعريف العالم بأهمية الخيل العربي وعراقة تراث الإمارات الأصيل، بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وسيكون عشاق سباقات الخيل العالمية والأميركية على موعد مع الإثارة والتحدي بين نخبة من الخيول العربية الأصيلة المشاركة في السباق الذي يحتضنه مضمار تشرشل والذي يعد معقل سباقات ديربي كنتاكي وكأس البريدرز الأميركي.

ويقام السباق لمسافة 1600 متر للفئة الأولى ومخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 100 ألف دولار أميركي، وسط مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية الأصيلة القوية في أميركا التي تتطلع لتسجيل حضورها وتنافس على لقب الكأس الغالية التي تعد من أهم السباقات الكلاسيكية التي تترقبها المضامير العالمية، بما يدعم خطط نهضة الخيول العربية الأصيلة ويعزز ريادتها وتميزها على الصعيد الدولي.

ويأتي السباق الذي يقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف مباشر من اللجنة المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، كما يحظى باهتمام كبير من ملاك الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، لكونها من البطولات التي ترسخت في المضامير العالمية العريقة طوال السنوات الماضية بقيم المشاركة والتلاقي والتنافس الشريف بأهداف سامية للكأس الغالية.

كما يشهد سباق المحطة السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول العالمية ترقباً كبيراً من جانب المتابعين ووسائل الأعلام العالمية وملاك الخيول والمدربين والفرسان، لما تسفر عنه نتائج السباق، وسط تحدٍ مثير وصراع قوي بين أبرز الخيول المشاركة والتي تطمح لتسجيل وتدوين مشاركتها في قائمة الشرف، كما تحظى بمتابعة جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول العربية في أميركا، باعتباره أحد أهم السباقات التي تقام للعام الثاني على التوالي في مضمار تشرشل بولاية كنتاكي، إلى جانب المكانة الكبيرة التي يحتلها لدى عشاق السباقات الكلاسيكية على مدار سنوات تنظيمه. ... المزيد
     
 

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