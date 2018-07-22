150 مصاباً بهزة أرضية غرب إيران

طهران (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة غرب إيران، أمس، متسبباً بإصابة 150 شخصاً، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين بقوة 4.7 و5.7 درجة في إقليم هرمزجان جنوب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي. وقال حاكم إقليم كرمنشاه الغربي، هوشانج بازواند، للتلفزيون، إنه تلقى تقارير عن سقوط 150 جريحاً لم تكن إصاباتهم تستلزم نقلهم للمستشفيات.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزالين الأولين ألحقا أضراراً بمبانٍ في بضع قرى دون سقوط ضحايا. ونقلت وفي نوفمبر الماضي، هز زلزال قوته 7.3 درجة غرب إيران، ما أسفر عن سقوط 620 قتيلاً على الأقل وآلاف المصابين.