ناسيمنتو: الكفاءة والخبرة الدولية أهم المعايير

لوس أنجلوس(الاتحاد)

أكد أليساندرو ناسيمنتو، رئيس لجنة الحكام، أنه تم عقد دورة تحكيمية أمس على هامش البطولة للحكام الذين سيديرون النزالات، بلغ عددهم 14 حكماً، ومثلهم من حكام الطاولة، وتم الاتفاق على توحيد آلية احتساب النقاط بما يتوافق مع شروط ولوائح الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن تخرج البطولة إلى بر الأمان، خصوصاً أنه تم اختيار الحكام الدوليين بناء على معايير الكفاءة والخبرة.

وقال ناسيمنتو: لدينا لكل بساط حكم، وحكم آخر بديل، بحيث يتبادلان إدارة النزالات مع حكام الطاولة، وسوف أقوم بنفسي بمتابعة النزالات والإشراف على تحقيق العدالة للجميع بما تكفله القوانين الدولية، وسوف نقف بالمرصاد لأي لاعب يقوم باللعب السلبي، حتى نضمن قوة النزالات، ونوفر للجماهير كل عناصر المتعة والإثارة.