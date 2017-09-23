رودريجو: حملة الدعاية بدأت من شهر ونصف

لوس أنجلوس(الاتحاد)
أكد رودريجو فاليريو، السكرتير الفني لجولات أبوظبي جراند سلام، أن فكر اللجنة المنظمة للبطولة في النسخة الثالثة أصبح يركز على الكيف أكثر من الكم، وأنه تم استحداث عدة فئات جديدة فيها، خصوصاً في «الماسترز»، لتفي بمتطلبات ورغبات عشاق اللعبة في مختلف المراحل السنية، بما في ذلك من تجاوزوا الثلاثين والخمسة والثلاثين عاماً.
وأشار إلى أن الدعاية للبطولة في لوس أنجلوس انطلقت منذ أكثر من شهر ونصف الشهر في عدد كبير من الصحف والمجلات داخل المدينة، وأنه على ثقة من حضور الجماهير للحدث، على ضوء المؤشرات الأولية، ومشاركة عدد كبير من أبطال العالم.
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