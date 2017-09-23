أبطال 47 دولة في «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (لوس أنجلوس)

تنطلق في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات في لوس أنجلوس «مدينة الملائكة» منافسات الجولة الثانية من جولات النسخة الثالثة من بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو، التي تقام نزالاتها في الصالة رقم واحد بأرض المعارض بمشاركة نخبة من اللاعبين وأقوى المصنفين بمختلف قارات العالم.

وتقام البطولة على مدار يومين بتنظيم من اتحاد الإمارات للجو جيتسو في فئات الناشئين والبالغين والماسترز للرجال والسيدات، وتشارك فيها عدة أندية وأكاديميات من داخل الدولة هي العين والجزيرة والوحدة وبني ياس والنصر وأكاديميات الدفاع ودبي وكوماند وجروب وأجيال، وكان باب التسجيل قد أغلق مساء أمس بعد إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات من 47 دولة في مختلف قارات العالم.

وأشاد عبدالله السبوسي قنصل الإمارات بمدينة لوس أنجلوس بالنجاح الكبير الذي حققته جولات «أبوظبي جراند سلام» في مختلف مدن العالم، وبحالة الحراك والتعاون المشترك بين اتحاد للجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي والقائمين على اللعبة في الولايات المتحدة الأميركية، بما يسهم في تقوية العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مؤكد أن الرياضة تعد من القوى الناعمة التي تسهم في مد جسور التعاون بين الدولتين.

وقال السبوسي: بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي والداعم الأول للعبة الجو جيتسو في الإمارات والعالم، وننتهز هذه الفرصة ونبارك لسموه على الإنجازات الكبرى التي حققتها رياضة الجو جيتسو في دورة ألعاب الصالات في مدينة عشق أباد، ونؤكد أن أبناء وبنات الإمارات قادرون على رفع علم الدولة وتشريفها في كل المحافل الدولية.