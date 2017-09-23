منافسة ثلاثية بين رونالدو وميسي ونيمار على جائزة «الفيفا»

لندن (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أن الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار سيتنافسون على لقب جائز أفضل لاعب في العالم في 2017.

وساهم رونالدو في حفاظ فريقه على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فيما أكمل ميسي، لاعب برشلونة، مع زميله السابق في الفريق نيمار، الذي انتقل لباريس سام جيرمان هذا الصيف، القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة لاعبين فقط.

ويتم منح الجائزة من خلال مزيج من الأصوات من مدربي المنتخبات الوطنية، وقائدي المنتخبات، بالإضافة إلى أعضاء من وسائل إعلام والجماهير، وسيتم تقديم الجائزة في حفل توزيع جوائز الأفضل للفيفا في 23 أكتوبر بلندن.

وسيتنافس زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد للحفاظ على لقبيه في الموسم، مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس على جائزة أفضل مدرب للرجال.

فيما ضمت القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى الثلاثي جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، وكيلور نافاس، حارس ريال مدريد، بالإضافة إلى مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ.

فيما تتنافس على لقب أفضل لاعبة ليكي ماتينز، التي ساعدت المنتخب الهولندي للفوز بأمم أوروبا للسيدات (يورو 2017)، والأميركية كارلي لويد، والفنزويلية ديني كاستيلانوس.

وتتصدر سارينا فيجمان، التي قادت المنتخب الهولندي للحصول على لقبه الأوروبي، قائمة أفضل مدرب لمنتخبات السيدات بجانب نيلس نيلسين مدرب المنتخب الدنماركي وجيرارد براشوير مدرب نادي ليون.