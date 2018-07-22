مرصد الإفتاء: «داعش» يتصدر الإرهابيين النشطين

أحمد شعبان (القاهرة)

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، المؤشر الأسبوعي الخاص بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها، وقراءة خريطة المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، استمراراً لجهود المرصد في رصد العمليات الإرهابية وتحليلها، والتحسُّب للعمليات المتوقع القيام بها عن طريق تفكيك وتحليل سلوكيات الجماعات الإرهابية التي تتخذ الدين ستاراً لجرائمها.

ورصد المؤشر خلال الأسبوع الثالث لشهر يوليو 2018، عشرين عملية إرهابية في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها جماعات متطرفة مختلفة، الأمر الذي يؤشر على تنامي وتوسع خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد، ويعطي صورة محتملة لخريطة مستقبلية لأعمال العنف والتطرف. وكشف المؤشر الأسبوعي الصادر عن المرصد استمرار تنظيم «داعش» على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية النشطة، حيث قام التنظيم خلال أسبوع بنحو 7 عمليات إرهابية شملت كلاً من: (العراق، وإندونيسيا، وأفغانستان وباكستان)، وجاء في المرتبة الثانية كل من طالبان وحركة الشباب الصومالية، بواقع ثلاث عمليات لكل تنظيم في مناطق نفوذه وانتشاره.