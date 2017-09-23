سييرا فخور بـ «العميد» ودياز يشكو التكتل الدفاعي

جدة (الاتحاد)

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء كلاسيكو اتحاد جدة أمام ضيفه الهلال، الذي أقيم أمس الأول على استاد مدينة الملك عبد الله «الجوهرة المشعة»، في افتتاح الجولة الرابعة «جولة الوطن» من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح فهد المولد التسجيل للاتحاد بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المصري محمود كهربا، ليسدد الكرة في شباك الحارس الهلالي عبد الله المعيوف في الدقيقة 12.

ونجح البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال في تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الاتحاد طارق عبد الله، ليسدد الكرة في شباك الحارس فواز القرني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفاز الهلال في 3 مواجهات منذ بداية البطولة، قبل أن يتعادل للمرة الأولى هذا الموسم أمام الاتحاد الذي حصد نقطته الرابعة فقط.