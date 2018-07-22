ضربات إسرائيلية تستهدف «مركزاً كيماوياً» بريف حماة

بيروت (وكالات)

شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على بلدة مصياف غرب مدينة حماة وسط سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ونقل التلفزيون السوري عن مصدر بالقوات الحكومية إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً بمحافظة حماه وتتسبب في خسائر مادية فحسب، بينما قال المرصد إن الانفجارات وقعت في منطقة معامل الدفاع في ريف مدينة حماة، ونجمت عن قصف صاروخي استهدفها.

وفيما لم يورد الإعلام الرسمي تفاصيل بشأن ما جرى استهدافه، وذكر مصدر بجهاز مخابرات أن مركز أبحاث عسكرياً كبيراً لإنتاج الأسلحة الكيماوية يقع قرب المدينة. وتزامن القصف الإسرائيلي لأهداف في سوريا مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق عدة بجنوب لبنان. وأفاد سكان قرى البقاع عن سماع أصوات قوية دون التأكد إذا كان القصف قد تم من داخل الأراضي اللبنانية أم أن الطيران خرق جدار الصوت. وخلال الأشهر الأخيرة شن الطيران الإسرائيلي سلسلة ضربات داخل الأراضي السورية كان أغلبها يستهدف مواقع إيرانية.