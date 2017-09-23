«قمة الحسم» بين الترجي والأهلي على «مسرح رادس»

القاهرة (د ب أ)

تخوض الفرق العربية عدداً من المواجهات الحاسمة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل سعيها لمواصلة مسيرتها بالمسابقة والتأهل للمربع الذهبي لأقوى بطولات القارة السمراء على مستوى الأندية.

وسيكون الملعب الأولمبي في رادس بالعاصمة التونسية مسرحاً لمواجهة عربية خالصة من العيار الثقيل بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري اليوم.

وانتزع الترجي، الذي توج باللقب عامي 1994 و2011، تعادلاً بطعم الفوز 2/‏ 2 من منافسه المصري في مباراة الذهاب التي جرت بينهما السبت الماضي بملعب (برج العرب) في مدينة الإسكندرية المصرية، ليضع قدماً في المربع الذهبي للبطولة.

ويمتلك الترجي الحظوظ الأوفر في الصعود للدور قبل النهائي للمسابقة للمرة الأولى منذ عام 2013، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي سيقام على ملعبه وأمام جماهيره الغفيرة المتعطشة لوقوف الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) على منصة التتويج الأفريقية من جديد.