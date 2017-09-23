صراع مثير بين اليوفي وتورينو

روما (د ب أ)

رفض ماوريسيو ساري، مدرب فريق نابولي، الإفراط في التباهي بعد فوز فريقه 4 / 1 على مضيفه لاتسيو في المرحلة الماضية لبطولة الدوري الإيطالي، وهو الفوز الذي جعل الفريق في صدارة المسابقة حالياً، بعد أن سجل 19 هدفاً في خمس مباريات.

ويتصدر نابولي ترتيب البطولة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس (حامل اللقب)، حيث حصد كل منهما 15 نقطة، قبل أن يخوضا مباريات مختلفة القوى في المرحلة السادسة للبطولة اليوم.

ومن غير المرجح أن يشكل سبال، الصاعد حديثاً، تهديداً حقيقياً على ضيفه نابولي عندما يلتقيان اليوم، فيما يصطدم يوفنتوس بضيفه تورينو، الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن، في ديربي مدينة تورينو.

وقال ساري: «نتصدر الدوري مع يوفنتوس، ولكننا لم نلعب سوى خمس مباريات فقط. أثنيت على اللاعبين بعد الفوز على لاتسيو، ولكن هذا كل ما في الأمر».