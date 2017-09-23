تفاؤل في «الملكي» بالفوز خارج «سانتياجو برنابيو»!

برشلونة (د ب أ)

يعاني ريال مدريد «حامل اللقب» بشدة في مواجهة غريمه التاريخي برشلونة في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ولعل ذلك يظهر جلياً من خلال تسجيل الفريق بأكمله لنفس عدد الأهداف التي أحرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بمفرده.

وأحرز ميسي تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم، وهو نفس العدد الذي سجله الفريق الملكي كاملا.

ويتأخر الريال بفارق سبع نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة (المتصدر)، قبل مواجهة مضيفه ألافيس اليوم في الجولة السادسة من البطولة. وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال عقب الخسارة صفر/‏‏‏‏ 1 أمام ضيفه ريال بيتيس في محاولة لتهدئة البداية السيئة للفريق هذا الموسم «النتيجة لا تغير شيئا بالنسبة لنا».

وأضاف إن الدوري لم يحسم بعد.