خفر السواحل الليبي يستوقف 40 مهاجراً

طرابلس (د ب أ)

أعلن خفر السواحل الليبي أمس أنه استوقف 40 مهاجراً على متن قارب يحاول الوصول إلى أوروبا.

وذكر المركز الإعلامي للبحرية الليبية أنه تم استيقاف القارب المطاطي ليل فجر أمس قرب مدينة زوارة غربي ليبيا وعلى متنه 31 رجلا وثماني نساء وطفل واحد. وكان من بين المهاجرين 19 مغربياً و16 نيجيرياً وأربعة مصريين ورجل سوري. وفي الأشهر الأخيرة، أعلن خفر السواحل الليبي عن اعتراض العديد من هذه القوارب التي تحمل مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وقالت البحرية الليبية إن منظمة «برواكتيفا أوبن ارمز» الإسبانية منظمة دخيلة على المياه الليبية لا تضمر الود، وتبحث عن ذرائع لإدانة البحرية وحرس السواحل الليبي، وعليها العمل في المياه الإسبانية.

واتهمت البحرية منظمة «أوبن آرمز» بالتحايل ومحاولة إحراج الحكومة الإيطالية ودفعها للتراجع عن قرار داخليتها بإقفال الموانئ الإيطالية في وجه المهاجرين القادمين من ليبيا، ووصفت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بصاحب القرار الشجاع.