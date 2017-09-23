«أبيض الشباب» يواجه صغار «النجوم السوداء» الليلة

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 1999، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، منتخب غانا للناشئين، على ملعب ذياب عوانه، بمقر اتحاد الكرة في دبي، وهي التجربة الودية الأولى لـ «الأبيض» خلال تجمعه الحالي، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.

واستغل اتحاد الكرة استضافة الإمارات المعسكرات الإعدادية، لعدد من منتخبات الناشئين، استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، والمقررة بالهند خلال الفترة من 6 إلى 28 أكتوبر المقبل، لخوض تجارب ودية أمام «أبيض الشباب»، والذي يعد الممثل الرسمي الوحيد حالياً للإمارات في المشاركات القارية على الصعيد الآسيوي، في أعقاب خروج الأبيض الأولمبي من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وإقصاء «أبيض الناشئين» من تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، بداعي عدم اللعب في المجموعة الخامسة بالدوحة.

ويستهل «أبيض الشباب» تجاربه «الأفريقية» أمام منتخبات الناشئين المتأهلة لمونديال الهند تحت 17 عاماً، بلقاء منتخب غانا الليلة في دبي، وكان ناشئو «النجوم السوداء» وصلوا إلى أبوظبي منذ نحو أسبوع لإقامة معسكر إعدادي، استعداداً للنهائيات العالمية، واستدعى با كويس فابيين المدرب الوطني للمنتخب الغاني، والمدرب السابق لأندية أشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك، 25 لاعباً خلال التجمع الحالي.

وينتظر أن تمثل تجربة الليلة أمام المنافس الغاني، اختباراً جاداً لـ «أبيض الشباب»، رغم الفوارق السنية «الضئيلة»، عطفاً على مستوى «النجوم السوداء»، العائد إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد تحقيقه نتائج لافتة في التصفيات، وتأهل المنتخب الغاني بطل العالم مرتين إلى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد غياب دام عقداً من الزمن، وبعد انتصاره على بوركينا فاسو، خلال مباراتي الذهاب والإياب بإجمالي 6-5، ضمن الدور الثاني من التصفيات، تغلب على كوت ديفوار، ليضمن مكانه في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة بالجابون.

وأخرجت الكتيبة الغانية في البطولة القارية أسلحتها الثقيلة، لتنتصر على الكاميرون 4-0، والجابون «البلد المضيف» 5-0، وبفضل النتيجة الأخيرة، حجز «النجوم السوداء» مقعده، من أجل المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة الهند، قبل أن تكتفي بالحصول على مقعد الوصافة القارية، بالخسارة أمام منتخب مالي بهدف في النهائي.

وستكون مباراة الليلة الودية الأولى لـ «أبيض الشباب» أمام منتخبات القارة الأفريقية للناشئين المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث يلتقي «الأبيض» في مباراته الثانية مساء الاثنين المقبل، منتخب مالي المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً في الجابون، مطلع العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، فيما يختتم تجاربه مساء الجمعة المقبل بلقاء منتخب غينيا للناشئين المتأهل بدوره لنهائيات مونديال 2017 والحائز برونزية أمم أفريقيا بـ «الجابون 2017».

في المقابل، خاض «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه الحالي الصربي درولوفيتش تجربتين دوليتين فقط في مشواره الإعدادي، خلال برنامج معسكره الخارجي الأول، والذي أقيم الصيف الحالي على مدى 24 يوماً في كرواتيا وسلوفينيا على التوالي، أمام نظيره منتخب سلوفينيا تعادل في الأولى 1-1 وخسر الثانية بنتيجة 1-5، قبل أن يلعب مجموعة من التجارب الودية الودية أمام أندية مختلفة آخرها الخسارة أمام رديف النصر 0-2، وأمام رديف شباب الأهلي دبي 0-1 في التجمع الماضي بدبي.