إسرائيل: الهدوء شرط لإعادة فتح معبر مع غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان أمس أن إسرائيل ستعيد غداً الثلاثاء فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة بعد إغلاقه في التاسع من يوليو، شرط أن يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

في المقابل حذر مسؤولون من الأمم المتحدة بأن القطاع يواجه نقصاً خطيراً في الوقود يؤثر على عمل المستشفيات ومرافق المياه والنظافة الصحية، داعين إلى رفع القيود عن القطاع.

وصرح ليبرمان عند المعبر «إذا استمر الوضع الذي ساد أمس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بأن يستأنف معبر كرم أبو سالم نشاطه الطبيعي كما ستعود مناطق الصيد إلى نفس المسافات السابقة».

إلا أنه أكد أن «المفتاح الأساسي لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا إطلاق نار».

وتقول السلطات الإسرائيلية إن البالونات الحارقة تسببت في مئات الحرائق منذ أبريل.

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد التوصل الجمعة إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد تصعيد عسكري خطير شهده القطاع المحاصر.

وسجل التصعيد بعد أشهر من التوتر الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب رابعة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل، بعد الحرب الثالثة في 2008.

وأعقبت التهدئة موجة من الغارات الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة إثر مقتل جندي إسرائيلي قرب الحدود. ويسود هدوء نسبي على الحدود مع غزة منذ وقف إطلاق النار.