«الإقامة» أهم شروط التعاقد مع مارفيك لقيادة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

فتحت لجنة التفاوض مع مدرب للمنتخب الوطني، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة دوري المحترفين، باب التفاوض، مع الهولندي مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي، لتولي قيادة «الأبيض»، والتخطيط للمنافسة على لقب آسيا «الإمارات 2019».

وعلمت «الاتحاد» أن الإقامة في الدولة، أهم شروط التفاوض مع المدرب الجديد، الذي لا يزال يتمسك بالإقامة في هولندا، وترك فريق العمل المكون من مساعدين ومحلل فني، لمتابعة الدوري وانتقاء العناصر القادرة على اللعب بالمستوى الدوري مع المنتخب، وهي السياسة نفسها التي اتبعها مارفيك، ونجحت في تأهل «الأخضر» السعودي، إلى «مونديال موسكو 2018»، للمرة الخامسة في تاريخه، ولا يزال المدرب يتمسك باستمرارها بحسب مصادر وثيقة، في رده على العرض الإماراتي.

وتفيد المتابعات أن الإقامة الكاملة في الدولة، مع منح المدرب إجازة شهرية لا تزيد عن أسبوع واحد كل شهر، من أبرز الشروط التي تتمسك بها اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة الجنيبي، وعضوية هشام الزرعوني ومحمد الهاجري، وينتظر أن ينضم إليها عضوان من أصحاب الخبرة الفنية، لن يتم الإعلان عنهما.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، تحدد اللجنة أبرز الأسماء المرشحة لقيادة «الأبيض»، من قائمة أولية لن تزيد عن 5 مرشحين، يتقدمهم حالياً الهولندي مارفيك الذي بدأ التواصل مع مدير أعماله بالفعل منذ أسبوع.