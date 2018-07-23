1023 مستوطناً يقتحمون «الأقصى» بحماية الاحتلال

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اقتحم 1023 مستوطناً صباح أمس المسجد الأقصى المبارك وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وقيود على عمل حراس المسجد الأقصى المبارك.

وجرت الاقتحامات من جهة باب المغاربة، وبمجموعات واسعة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي فرض فيه الاحتلال حصاره العسكري على المسجد والبلدة القديمة، وفرض قيوداً مشددة على دخول المصلين واحتجز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية، في حين أدت مجموعات من المستوطنين صلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة داخل المسجد المبارك.

جاءت هذه الاقتحامات استجابة لدعوة جماعات «الهيكل المزعوم» لأنصارها ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة باقتحامات اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري تزامناً مع ما أسمته ذكرى خراب «الهيكل المزعوم».

وفي الوقت نفسه، مارست عصابات المستوطنين عربداتها، وأدت طقوسها وشعائرها وصلواتها التلمودية بلباسها التقليدي على أبواب المسجد الأقصى.