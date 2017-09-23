أحمد علي «الأجنبي الخامس» في الظفرة!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تمر حياة لاعب كرة القدم، بالعديد من التقلبات والظروف «القاهرة» التي تضطره إلى الابتعاد عن «المستطيل الأخضر»، فيما تعتبر الإصابات السبب الأول في «أفول» النجوم، والشواهد على ذلك كثيرة، ولكن في بعض الأحيان نرى عدداً منهم ينحت في «الصخر» في أجل العودة إلى سابق عهده.

في حالة أحمد علي «27 عاماً» مهاجم الظفرة، لا بد من الإشارة إلى أنه مر بالعديد من المنعطفات الحادة في مسيرته، منذ أن بزغ نجمه مع الوحدة، قبل أن ينتقل إلى بني ياس، بدءاً من موسم 2010-2011، وأقصى عدد مباريات خاضها مع الأخير في الدوري بلغت 15 مباراة في موسمه الأول و14 لقاءً في موسم 2012-2013، وفي باقي المواسم التي قضاها مع «السماوي» أبعدته الإصابة عن الفريق، ولعب 5 مباريات موسم 2011-2012، و6 مباريات موسم 2014-2015، فيما لم يخض أي مباراة موسم 2013-2014، ليبلغ الإجمالي 40 مباراة، من أصل 122 مواجهة للفريق في الدوري، على مدار 5 مواسم، قبل أن يحط الرحال في الظفرة، ولعب 25 مباراة موسم 2015-2016، والذي يعتبر أحد أفضل المواسم، في تاريخ اللاعب، بفضل المستوى الفني الثابت، وحضوره القوي في وسط الملعب صانعاً للألعاب، والمزعج للمنافسين، فضلاً عن امتلاكه القدرة على تهديد المرمى، إلا أن الإصابة طاردته مجدداً في الموسم الماضي، ليشارك في 7 مباريات فقط مع الظفرة.

وفي ظل توقع البعض دخول أحمد علي «دائرة النسيان»، شهدت انطلاقة الموسم الحالي، عودة اللاعب للتألق، وفي لقاء أمس الأول أمام الشارقة تصدى بنجاح لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقيقة الأولى، كما أسهمت تحركاته النشطة في احتساب ركلة جزاء أخرى، إثر تعرضه للعرقلة داخل المنطقة، وتركها هذه المرة لزميله ألميدا.

أشاد السوري محمد قويض المدير الفني للظفرة بأداء أحمد علي، وعودته القوية لمشاركة الفريق الموسم الحالي، واصفاً اللاعب بـ «الأجنبي الخامس» في الفريق، وأنه إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الظفرة في البناء الهجومي، فيما لم يخف قويض أن أحمد علي يملك في جعبته الكثير ليقدمه إلى الظفرة الموسم الحالي، ولكنه بحاجة إلى الصبر والتأني.

ومن ناحية أخرى، فشل الشارقة في التسجيل خلال أول جولتين بالدوري للمرة الثانية في عصر الاحتراف، بعد أن تعادل أمام النصر من دون أهداف، في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الظفرة في الجولة الثانية بهدفين، ويملك الشارقة مواجهة أخرى غاب فيها عن مغازلة الشباك، بالخسارة أمام الإمارات بالجولة الأولى لكأس الخليج العربي وخسرها 0-2.

ويتكرر مشهد ابتعاد «الملك» عن التسجيل في الجولتين الافتتاحيتين للمرة الثانية في الاحتراف، المرة الأولى موسم 2014-2015 بالخسارة أمام الأهلي 0-1 والنصر 0-3.